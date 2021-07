Energiewende Linken-Chef Bartsch fordert schnelleren Ökostrom-Ausbau

Zudem fordert der Linken-Chef eine Preisbremse bei den Strompreisen. Der steigende Stromverbrauch dürfe demnach nicht in Strompreiserhöhungen enden. Weiterhin kritisiert Bartsch das Vorgehen der Bundesregierung, die einerseits die fossilen Energien verteuert, aber gleichzeitig beim Ökostrom -Ausbau hinterherhinkt. So könne der steigende Strombedarf niemals gedeckt werden. Hintergrund der Debatte ist, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bis 2030 mit einem deutlichen höheren Stromverbrauch rechnet. In diesem Zuge befürwortete auch Altmaier höhere Ausbauziele für die erneuerbaren Energien.