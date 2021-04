Energiewende Deutschland könnte bis 2045 klimaneutral sein

Eine aktuelle Studie belegt, dass Deutschland bereits 2045 Klimaneutralität erreichen könnte. Das wäre fünf Jahre früher als es die Bundesregierung plant. Möglich wäre dies mit neuen Technologien, mehr Ökostrom und CO2-Einsparung im Wärmesektor.

Mit einem zügigen Ökostrom-Ausbau könnte die Klimaneutralität gelingen.