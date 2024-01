Balkonkraftwerk Neue Regeln für Balkonkraftwerke ab 2024: Solarpaket vor Abstimmung im Bundestag

Das Solarpaket I, vom Bundeskabinett im Sommer 2023 beschlossen, sollte ursprünglich zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Doch der Gesetzgebungsprozess zieht sich hin, und die finalen Entscheidungen darüber liegen beim Bundestag. Diese Maßnahmen sollen den Ausbau von Photovoltaik fördern, einschließlich Balkonkraftwerken, die eine wichtige Rolle bei der dezentralen Energiegewinnung spielen.Eine der bedeutendsten Veränderungen betrifft die Anmeldung von Balkonkraftwerken . Zukünftig entfällt die Pflicht, die Anlage beim Netzbetreiber anzumelden. Stattdessen genügt eine Meldung im Marktstammdatenregister, die zudem stark vereinfacht wird. Dies soll durch die Reduzierung der anzugebenden Daten auf ein Minimum erfolgen.Auch der lästige Austausch des Stromzählers durch eine Elektrofachkraft entfällt. Neue Balkonanlagen dürfen ohne Wartezeit in Betrieb genommen werden, selbst der Einsatz eines alten Ferraris-Zählers mit rückwärtslaufender Funktion ist erlaubt. Jedoch sind die Messstellenbetreiber dazu verpflichtet, alte Zähler gegen neue Zweirichtungszähler auszutauschen, und Balkonkraftwerks-Betreiber könnten hierbei vorzeitig an der Reihe sein.Die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) arbeitet zudem an einer Überarbeitung der Norm, um das Anschließen von Balkonkraftwerken per haushaltsüblichem Schuko-Stecker zu ermöglichen. Aktuell wird noch eine Wieland-Steckdose empfohlen, die ausschließlich von Fachkräften installiert werden darf.Eine weitere positive Änderung betrifft die Wechselrichter von Balkonkraftwerken. Die maximale Ausgangsleistung wird voraussichtlich von 600 Watt auf 800 Watt steigen, was die Effizienz dieser kleinen Solareinheiten weiter verbessern könnte.Während die Zukunft der Balkonkraftwerke in Deutschland auf positive Veränderungen hofft, hängt ihr Schicksal nun von der Entscheidung des Bundestags ab. Das Solarpaket könnte den Weg für eine unkomplizierte Nutzung ebnen und die Rolle dieser kleinen, dezentralen Energiequellen stärken. In Erwartung dieser Neuerungen bleibt die Branche gespannt auf das finale grüne Licht für die fortschrittlichen Maßnahmen im Kampf für eine nachhaltigere Energiezukunft.