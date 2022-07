Stromversorgung Wird jetzt auch noch der Strom knapp?

Die Gasversorgung für den Winter ist noch nicht final gesichert. Auch beim Strom könnte es für Verbraucher in der kalten Jahreszeit knapp werden. Es wurden in den letzten Wochen vermehrt elektrische Heizgeräte gekauft – ganz egal ob Heizlüfter oder Konvektorheizung. Werden diese im Winter alle vermehrt zum Heizen eingesetzt droht ein Mangel an Strom. Hinzu kommt, dass unser Nachbarland Frankreich hauptsächlich mit Strom heizt und derzeit viele der eingesetzten Atomkraftwerke gewartet werden müssen oder Risse im Notkühlsystem aufweisen. Sollte sich die Situation bis zum Winter nicht bessern kann das aufgrund der europäischen Vernetzung ebenfalls eine Herausforderung für die Stromversorgung darstellen. 2021 stammten zudem gut 15 Prozent der insgesamt erzeugten Elektrizität aus der Gasverbrennung. Jetzt soll wegen der unsicheren russischen Gaslieferungen vorhandenes Gas aber mehr zum Heizen reserviert werden. Die Prognose für die Strompreise ist steigend. Laut Florian Stark von CHECK24 Energie werde der Strompreis sicher auch steigen, allerdings nicht so heftig wie die Gaspreise.