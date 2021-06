Strompreise Strompreis 55 Prozent teurer als 2007

"Mit unserer Studie zum Energiemarkt haben wir untersucht, welche Summe Kund*innen mit einem regelmäßigen Wechsel des Stromanbieters über CHECK24 sparen können. Dabei waren wir überrascht von dem enormen Spielraum, den der Markt auch bei Rekordstrompreisen bietet. Allein im Jahr 2020 haben Kund*innen 458 Mio. Euro gespart – so viel wie nie zuvor.

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie CHECK24

Seit Jahren klettert der Strompreis unaufhaltsam nach oben. Seit 2007 stiegen die durchschnittlichen Kosten für 5.000 kWh Strom um 55 Prozent von 981 Euro auf 1.524 Euro. In der Grundversorgung zog der Preis sogar um 65 Prozent auf 1.655 Euro an. Eine Studie des Forschungsinstituts IPRI hat im Auftrag von CHECK24 gezeigt, dass gleichzeitig das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Stromanbieters enorm ist: Insgesamt rund 2,6 Mrd. Euro sparten Kund*innen über elf Jahre hinweg durch einen jährlichen Wechsel. Grund dafür sind Boni zur Neukunden­gewinnung, denn der Strommarkt ist stark umkämpft. Bereits ein einmaliger Wechsel lohnt sich: Wechselten Verbraucher*innen im Jahr 2010 aus der Grundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter und blieben anschließend in diesem Vertrag, sparten sie bis 2020 1.651 Euro. Durch jährliches Wechseln sparen Kund*innen durchschnittlich 3.999 Euro im Vergleich zu Verbraucher*innen, die in diesem Zeitraum in der teuren Grundversorgung geblieben sind. Die Tarife der alternativen Stromanbieter sind deutlich günstiger als die Grundversorgung. Immer mehr Verbraucher*innen wechseln deshalb zu einem alternativen Stromversorger. Im Jahr 2020 ist nach wie vor ein Viertel aller Haushaltskund*innen in der Grundversorgung. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es noch 44 Prozent.