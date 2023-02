Strompreise Stromanbieterwechsel spart bis zu 37 Prozent

Die Stromtarife der alternativen Versorger sind aktuell so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Darum lohnt sich ein Anbieterwechsel aus der teuren Grundversorgung. Der Vergleich von Stromtarifen in 100 Städten zeigt in manchem Städten sind bis zu 37 % Ersparnis möglich.

Neukundentarife der alternativen Anbieter sind wieder wesentlich günstiger als die Tarife der Grundversorgung.