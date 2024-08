Strompreise Anbieterwechsel bringt Familien bis zu 59% Ersparnis beim Strom

Stromkunden in Deutschland können Ende August durch einen Anbieterwechsel aus der teuren Grundversorgung hohe Einsparungen erzielen. Besonders Familien und Singles in bestimmten Städten profitieren von den günstigeren Tarifen alternativer Anbieter. Ein Vergleich der 100 größten deutschen Städte zeigt, dass der Wechsel zu einem alternativen Stromanbieter deutliche finanzielle Vorteile bietet.

Ein Wechsel des Stromanbieters kann für deutsche Haushalte große Einsparungen bringen. Laut einer Analyse spart eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh durch den Wechsel aus der Grundversorgung durchschnittlich 48,3 % ihrer Stromkosten, was etwa 1.050 € jährlich entspricht. Singles mit einem Verbrauch von 1.500 kWh sparen im Schnitt 41 %, also rund 310 € pro Jahr.Das größte Sparpotenzial für Familien bietet die Stadt Konstanz, wo eine vierköpfige Familie bis zu 1.616 € jährlich sparen kann, was einer Reduktion von 59,1 % entspricht. Auch in Gera und Jena liegen die Einsparungen über 1.500 € jährlich.Für Singles ist Gera die Stadt mit den größten Einsparungen. Ein Einpersonenhaushalt spart dort bis zu 513 € im Jahr, was einer Reduktion von 55,5 % entspricht. Auch in Velbert und Konstanz können Singles ihre Stromkosten durch einen Anbieterwechsel deutlich senken.