Strompreise Deutsche Strompreise zum zweiten Mal am höchsten

2019 und 2020 mussten Verbraucher in Deutschland im europaweiten Vergleich einem Bericht zufolge am meisten für Strom gezahlt. 2019 hat Deutschland die Führung bei den höchsten Strompreisen in Europa von Dänemark übernommen. 2020 sind die Kosten nochmals gestiegen, wie aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die auf eine Bundestags-Anfrage vorlagen. Beispielsweise mussten kleine Haushalte mit einem Stromverbrauch von 1.200 Kilowattstunden 2020 34,30 Cent je Kilowattstunde zahlen. 2019 waren es 33,49 Cent. Auch für größere Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden haben sich die Preise für Strom erhöht: Sie zahlten den Angaben zufolge im Schnitt 30,43 Cent pro Kilowattstunde Strom. Und das obwohl die Strompreise im europäischen Durchschnitt im vergangenen Jahr den Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge gesunken: Im Euroraum um 0,53 Cent auf 22,47 Cent je Kilowattstunde. In den 27 Ländern der Europäischen Union sogar um 0,51 Cent auf 21,26 Cent. „Deutschland ist ‚Europameister‘ bei den Strompreisen. Sie sind inakzeptabel hoch und müssen deutlich sinken“, sagte Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag.