Strompreise Bund will Ökostrom-Umlage senken

Die Bundesregierung plant eine Senkung der EEG-Umlage und will so die Verbraucher entlasten. Der Bund kommt so den Forderungen der Verbraucherzentralen und des Handels nach. Diese hatten angesichts der Corona-Krise eine Senkung der Strompreise gefordert.

Handel und Verbraucher fordern Senkung der Strompreise

Um Verbraucher und Unternehmen bei den Stromkosten zu entlasten, will die Bundesregierung die Ökostrom -Umlage senken. Die Ökostrom-Förderung soll künftig größtenteils mit Steuergeldern ausgeglichen werden. Die konkrete Stromkosten-Entlastung steht noch nicht fest. Da eine Senkung der EEG-Umlage auch eine Anpassung der Erneuerbare-Energien Verordnung mit sich bringt. Das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung sieht vor, die EEG-Umlage zum 1. Januar 2021 zu senken. Derzeit beträgt die EEG-Umlage 6,7 Cent pro Kilowattstunde und macht so rund ein Fünftel des Strompreises aus. Zudem plant die Regierung eine weitere Entlastung aufgrund der Corona-Krise.Bereits am Donnerstag forderten Händler und Verbraucherschützer die Politiker zum Handeln auf und sprachen sich für eine Absenkung der Stromkosten aus. So sollen die wirtschaftlichen Einbußen infolge der Corona-Krise abgefedert werden. Neben einer Senkung der Ökostrom-Umlage forderten die Verbände die Abschaffung der Stromsteuer für Händler und Verbraucher.