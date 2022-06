Manche Anbieter liegen bereits über der 40 Cent Marke pro Kilowattstunde Strom. Noch liegt der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung darunter – allerdings nur knapp.

Die magische 40 Cent Marke bei den Strompreisen rückt in der Grundversorgung immer näher. Momentan liegt der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung noch bei 37,21 Cent pro Kilowattstunde Strom. Manche Anbieter liegen allerdings bereits über der 40 Cent Marke bei Strom . Beispielsweise die Stadtwerke Neuruppin, hier kostet die Kilowattstunde Strom ab dem 1. August 2022 42,77 Cent. Der Wegfall der EEG-Umlage ab dem 1. Juli verpufft – auch wenn die Entlastung vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird. Die diskutierte Reaktivierung der Kohlekraftwerke könnte allerdings zu einer kleinen Entlastung der Verbraucher bei den Strompreisen führen.