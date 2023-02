Strompreise 2022 zahlten Privathaushalte 53,9 Mrd. Euro an Stromkosten

Private Haushalte in Deutschland haben 2022 so viel Geld für Strom ausgegeben wie nie zuvor. Insgesamt mussten sie bei einem durchschnittlichen Strompreis von circa 42 Cent pro Kilowattstunde 53,9 Mrd. Euro an Stromkosten aufwenden.

