Strompreis Strompreise im Juli 2024: Sparpotenzial durch Anbieterwechsel

Am 1. Juli 2024 liegt der durchschnittliche Strompreis in Deutschland bei 36,42 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Dies bedeutet einen minimalen Rückgang gegenüber dem Preis vor zwei Wochen, der bei 36,46 Cent pro kWh lag.Ein genauerer Blick auf die Strompreise offenbart jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Angeboten der Alternativanbieter und den Tarifen der Grundversorgung. Während der durchschnittliche kWh-Preis bei Alternativanbietern bei nur 27,26 Cent liegt, beträgt der Preis in der Grundversorgung satte 43,44 Cent pro kWh.Für eine Familie mit einem jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh bedeutet dies erhebliche Preisunterschiede. Bei einem Vertrag mit einem Alternativanbieter belaufen sich die jährlichen Stromkosten auf 1.363 Euro. Im Vergleich dazu müssen Familien, die in der Grundversorgung bleiben, jährlich 2.172 Euro für die gleiche Strommenge zahlen.Ein Wechsel von der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter könnte einer Familie somit rund 809 Euro pro Jahr einsparen. Angesichts dieser Einsparpotenziale lohnt es sich deutlich, regelmäßig die Stromtarife zu vergleichen und gegebenenfalls einen Anbieterwechsel in Erwägung zu ziehen.