Strompreis Aktueller Strompreis Mitte Mai 2024

Am 15. Mai 2024 wurde der aktuelle Strompreis leicht gesenkt, was Haushalten eine kleine Erleichterung bringt. Eine durchschnittliche Familie mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh zahlt derzeit etwa 1.819 € jährlich, was einem Kilowattstundenpreis (kWh-Preis) von 36,38 Cent entspricht.Allerdings liegen die Tarife der Grundversorgung deutlich über diesem Durchschnitt. Familien, die ihren Strom weiterhin vom Grundversorger beziehen, müssen bei einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh mit Kosten von rund 2.173 € rechnen, was einem kWh-Preis von 43,46 Cent entspricht.Im Gegensatz dazu bieten Alternativanbieter wesentlich günstigere Tarife an. Kunden, die zu einem alternativen Stromanbieter wechseln , zahlen bei gleichem Verbrauch lediglich 1.362 € pro Jahr, was einem Preis von 27,24 Cent pro Kilowattstunde entspricht.Der Unterschied ist erheblich: Familien können durch einen Wechsel von der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter bis zu 811 € jährlich sparen. Ein Stromvergleich lohnt sich jetzt deshalb besonders, um von den hohen jährlichen Einsparungen zu profitieren.