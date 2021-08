Ein Quadrat mitten in der Sahara, eine Wüstenfläche von 300 mal 300 Kilometern sollten laut dem Phisiker Gerhard Knies ausreichen, um die ganze Welt mit Strom zu versorgen. Die Vision ist nicht utopisch, belegt von Studien des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im Jahr 2050 könnten Solarkraftwerke in Nordafrika und dem Nahen Osten 17 Prozent des gesamten europäischen Strombedarfs decken und darüber hinaus noch Energie für die Verbraucher vor Ort erzeugen, rechneten die DLR-Forscher aus. Für dieses Vorhaben wären gerade einmal 0,3 Prozent der Wüstenflächen nötig. Das Projekt Desertec wurde ins Leben gerufen, welches tausende Terrawattstunden Strom durch Solarenergie in der Wüste erzeugen sollte. 2014 zerstritt sich die Desertec Industrial Initiative (DII) allerdings unter anderem wegen der Kostenfrage und der Rentabilität des Vorhabens. Kritik war unter anderem, dass sich die Grundidee auf die Belieferung Europas konzentrierte anstatt auf die Belieferung des lokalen Marktes in Nordafrika. Viele der deutschen beteiligten Firmen wie die deutsche Bank oder Siemens verließen die Initiative. Ganz tot ist das Projekt allerdings nicht. Die Wirtschaftsinitiative fand neue Partner in Saudi-Arabien und China und berät zu Wüstenstrom.