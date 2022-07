Strom Warum Strom mit viel Gas erzeugt wird

Die Stromproduktion aus Erdgas erreichte laut Wissenschaftlern des Fraunhofer ISE im Mai einen historischen Höchststand. Dementsprechend langsam füllen sich die Gasspeicher. Die Politik fordert Gaseinsparungen. Doch warum wird auch im Mai noch so viel Gas für die Stromerzeugung verwendet? Grund ist das Nachbarland Frankreich. Frankreich setzt nach wie vor auf Atomenergie. Von den Reaktoren befinden sich allerdings viele gerade in Wartung und andere Kraftwerke sind aufgrund von Schäden außer Betrieb. Deutschland exportiert mehr Strom als es importiert – auch in diesem Jahr. Deutsche Gaskraftwerke liefen somit auch um diesen Ausfall in Frankreich zu kompensieren und ließen die Strompreise steigen.