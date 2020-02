Orkantief Sabine Zehntausende Haushalte ohne Strom

„Sabine“ bringt Verkehrschaos und zahlreiche Schäden mit sich. Flug- und Bahnverkehr sind betroffen, zahlreiche Schulen bleiben am heutigen Tag geschlossen. „Sabine“ wird noch bis morgen zu spüren sein.

Bis zu 180 km/h Windgeschwindigkeit erreicht "Sabine".