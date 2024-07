Billy Scheufler, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Seit 1998, als die Monopolstellung einzelner Energieunternehmen endete, wählen Stromkund*innen in Deutschland im Schnitt zwischen 113 verschiedenen Stromanbietern . In Bayern ist die Auswahl besonders groß. Familien können im Süden Deutschlands, wie in Mainburg, Langquaid oder Erbendorf, aus bis zu 151 Stromversorgern wählen."Die Monopolstellung der Energieunternehmen gehört seit 1998 der Vergangenheit an. Dank der Liberalisierung können Verbraucher*innen nun aus einer Vielzahl an Anbietern wählen, was zu Wettbewerb und besseren Konditionen führt. Vergleichsportale schaffen Transparenz und helfen Kund*innen einen Überblick über verfügbare Anbieter und deren Leistungen zu geben. So finden Verbraucher*innen die günstigsten Preise und das für sie beste Angebot."Die durchschnittlichen Stromkosten einer Familie unterscheiden sich je nach Bundesland um bis zu 25 Prozent. In der Grundversorgung werden aktuell im Schnitt 2.172 Euro für 5.000 kWh Strom fällig. Bei Alternativanbietern liegen die Kosten für dieselbe Menge Strom bei durchschnittlich 1.358 Euro. Eine Familie mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh spart durch den Anbieterwechsel aus der Grundversorgung zu alternativen Anbietern im Schnitt 814 Euro bzw. 37 Prozent im Jahr.