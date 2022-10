Stromkrise Frankreich führt Strom-Wetterbericht ein

Überall in Europa wird diesen Winter mit Energieengpässen gerechnet. Frankreich reagiert im Zuge seines nationalen Energiesparplans mit einem Strom-Wetterbericht: Französische Bürger sollen so täglich im Fernsehen über den Zustand des Stromnetzes informiert und vor potenziellen Überlastungen gewarnt werden.

Hinsichtlich des anstehenden Krisenwinters mit befürchteten Versorgungsengpässen hat Frankreich nun die Einführung des sogenannten Strom-Wetterberichts verkündet. Die Bevölkerung soll so nach dem gewöhnlichen Wetterbericht oder zwischen anderen Sendungen täglich über die Auslastung des Stromnetzes informiert werden. Dies soll mithilfe eines Ampelsystems mit grünen, gelben und roten Symbolen erfolgen. Rot hieße in diesem Fall, es drohe ein Stromausfall . Verbunden wird der “Wetterbericht” mit Energiespar -Appellen. Sobald ein gelbes oder sogar rotes Symbol erscheint, wird die Bevölkerung angehalten, ihren Stromverbrauch in den Stoßzeiten zwischen 8 und 12 Uhr, sowie 18 und 20 Uhr stark zu reduzieren. Man erhofft sich auf diesem Weg, vier von fünf Menschen erreichen zu können. Frankreich, dessen Stromnetz stark auf Kernenergie aufgebaut ist, plant außerdem bis zum Winter alle Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Aktuell wurde die Hälfte der 56 Atomkraftwerke wegen Wartungsarbeiten vom Netz genommen. Ob dies umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.