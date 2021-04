In Deutschland wird oftmals Ökostrom verschwendet. Bei zu starkem Wind an der Nord- und Ostsee kann der Strom gar nicht komplett aufgebraucht werden. Es werden ca. 6500 Gigawattstunden pro Jahr verschenkt, da nicht genügend Speicherkapazität vorhanden ist. Diese Strommenge entspricht etwas mehr als einem Prozent des gesamten deutschen Jahresverbrauchs.Hier will jetzt die Autoindustrie ansetzen: Die Fahrzeughersteller wollen die zunehmende Anzahl der Elektroautos nutzen und diese als Stromspeicher einsetzen. Mit den 6500 GWh Strom könnten laut VW 2,7 Millionen Elektroautos ein Jahr geladen werden. Die Autos sollen mit dem ungenutzten Strom nicht nur geladen werden, sondern bei Bedarf auch wieder ins Netz abgeben können. Während des Ladeprozesses können Elektroautos so helfen, die Schwankungen bei grünem Strom besser auszugleichen.