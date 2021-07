Stiftung Warentest Einfacher Stromanbieterwechsel mit Vergleichsportalen

29.06.2021 | Stromanbieter

eprimo beteiligt sich an Energiegenossenschaft

Der Ökostromanbieter eprimo übernimmt die Westenergie-Anteile an der Energiegenossenschaft "Die BürgerEnergie eG" (BEG). Kunden soll so die Möglichkeit gegeben werden, direkt an der Energiewende beteiligt zu werden.