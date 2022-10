Elektromobilität Amazon investiert 1 Milliarde Euro in Elektro-Lieferwagen

Amazon will in den kommenden fünf Jahren über eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seiner Lieferautos in Europa investieren. Davon sollen mehr als 400 Millionen Euro auf Deutschland entfallen.

Um seine europäischen Kunden künftig nachhaltiger beliefern zu können, will Amazon sein gesamtes Transportnetzwerk mit mehr Elektrofahrzeugen ausstatten. Hierfür wird das US-Unternehmen über eine Milliarde Euro in Elektromobilität investieren. Auch wenn bisher bereits Tausende solcher emissionsfreier Fahrzeuge zum Einsatz kommen, möchte Amazon die Elektrifizierung seines Transportnetzwerkes in den nächsten 5 Jahren massiv ausweiten. Die Elektro-Flotte soll bis 2025 auf mehr als 10.000 Fahrzeuge ansteigen. Neben den Lieferautos sollen außerdem 1.500 elektrische LKWs für den Fernwarenverkehr eingesetzt werden, ein Drittel davon alleine in Deutschland. Um die Stromversorgung der E-Fahrzeuge garantieren zu können, will Amazon an seinen zahlreichen europäischen Standorten zudem Schnellladestationen einrichten. Die Elektrifizierung der Lieferflotten steht sicher auch unter dem Vorhaben, den Netto-Ausstoß von CO2 bis 2040 auf null zu senken. Hierfür seien laut Vorstandschef Andrew Jassy erhebliche und nachhaltige Investitionen erforderlich.