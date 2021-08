Stromanbieterwechsel Umzug 1,8 Mio. Haushalte zahlen nach einem Umzug zu viel für Strom

"Der Strompreis befindet sich seit Monaten auf Rekordniveau. Da viele Verbraucher*innen bei einem Umzug ein Sonderkündigungsrecht haben, sollten sie die Chance nutzen und zu einem günstigeren alternativen Stromanbieter wechseln."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie CHECK24

Insgesamt ziehen in einem Jahr rund 3,9 Mio. Haushalte innerhalb Deutschlands um. Davon wechseln etwa 2,7 Mio. Haushalte ihren Stromanbieter beim Umzug nicht. Wer beim Grundversorger Strom bezieht, lässt dadurch Geld liegen, denn die Tarife der alternativen Anbieter sind in der Regel deutlich günstiger. Im Juli 2021 kosten 5.000 kWh Strom im Schnitt der zehn günstigsten Alternativanbieter 1.399 Euro – 15 Prozent weniger als in der Grundversorgung und neun Prozent weniger als bei Sondertarifen der Grundversorger. Nach wie vor sind etwa 26 Prozent der Stromkund*innen in der Grundversorgung, weitere 40 Prozent haben einen Sondertarif beim Grundversorger – von den rund 2,7 Mio. Haushalten, die nicht wechseln, zahlen also knapp 1,8 Mio. Haushalte zu viel für ihren Strom. Dadurch verschenken Verbraucher*innen innerhalb eines Jahres 177 Mio. Euro.