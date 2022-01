Energiepreise Mehr Sicherheit für Strom- und Gaskunden

Die Versicherung greift, sobald der bisherige Energieanbieter nicht mehr liefern kann und Kunden dadurch automatisch in die Grundversorgung rutschen. Mögliche Arten der Absicherung sind dabei klassische Versicherungsverträge oder auch ein Branchenfond, durch den Energieanbieter ihren Verpflichtungen gegenüber den Verbrauchern auch in Krisenzeiten verbindlich nachkommen können. So sollen im Fall von Insolvenzen oder auch Lieferengpässen, Energieverträge weiterhin zu den vereinbarten Konditionen erfolgen, ohne drohende Preissprünge. Die Versicherung würde den Strom- und Gaskunden solange die Differenz zum alten Vertrag zahlen, bis ein neuer günstigerer Vertrag gefunden wurde. Laut FDP-Politiker Kruse schafft diese neue Regelung mehr Verlässlichkeit, Planbarkeit und Vertrauen auf allen Seiten. Zusätzlich würde so der Wettbewerb auf dem Energiemarkt gestärkt werden. Darüber hinaus plant die Regierung generell strengere Regeln für die Energiebranche im Allgemeinen. Ebenfalls im Gespräch ist derzeit eine gesetzliche Regelung dafür, Steuersenkungen und Abgaben in voller Höhe an die Endverbraucher weiterzugeben. Des Weiteren soll die Auffanggarantie der Grundversorger nun ebenfalls für gewerbliche Kunden beschlossen werden. Somit müssen auch Unternehmen im Falle eines Anbieterausfalls nicht selbst nach einem neuen Strom- und Gasanbieter schauen.