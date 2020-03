Energiemarkt Energiebranche ist bereit für Coronavirus Sars-CoV-2

Das weltweit auftretende Coronavirus bleibt nicht ohne Auswirkungen für die deutsche Energiewirtschaft. Veranstaltungen werden abgesagt und es wird versucht, Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen.

Corona hat ebenfalls Auswirkungen auf den Energiebereich.