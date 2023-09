Energieanbieter Octopus Energy übernimmt Shell-Endkunden

Der globale Energiekonzern Shell hat bekannt gegeben, dass er sein Haushaltskundengeschäft in Deutschland an Octopus Energy verkauft hat. Diese Transaktion ist Teil eines größeren Deals, bei dem Octopus Energy auch die britischen Kunden von Shell Energy übernimmt. Dieser Schritt unterstreicht die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien und zeigt das Engagement von Shell für eine nachhaltigere Energiezukunft.

Shell-Verkauf an Octopus Energy: Ein Meilenstein für erneuerbare Energien.

Shell hat sich dazu entschlossen, sein deutsches und britisches Haushaltskundengeschäft an Octopus Energy zu verkaufen, einem auf erneuerbare Energien spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Insgesamt kommen durch diesen Verkauf rund 2 Millionen neue Kunden zu Octopus Energy hinzu. In Deutschland hat Octopus Energy nun knapp 300.000 Kunden, während es in Großbritannien insgesamt 6,5 Millionen sind.



Das Shell-Portfolio für Endkunden umfasste Strom, Erdgas und Batteriespeicher. Octopus Energy plant, die deutschen Kunden mit nachhaltigeren Energieoptionen zu versorgen und den Übergang zu erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben.



Dieser Verkauf markiert einen wichtigen Meilenstein in der Umstrukturierung der Energiewirtschaft und spiegelt die wachsende Bedeutung von erneuerbaren Energien in der Branche wider. Sowohl Shell als auch Octopus Energy sind zuversichtlich, dass diese Transaktion dazu beitragen wird, die Energiewende in Deutschland und Großbritannien sowie weltweit voranzutreiben. Die Übernahme stärkt die Position von Octopus Energy als führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und verdeutlicht das Engagement beider Unternehmen für eine nachhaltigere Energiezukunft.