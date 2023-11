München, 17.11.2023 | 09:35 | dmi

Ein Missgeschick ist schnell passiert: Sie haben das Handy Ihres Freundes beschädigt oder es wurde in Ihrer Wohnung eingebrochen. Eine Haftpflicht- bzw. Hausratversicherung deckt diese Risiken ab. Zum Weltstudententag erfahren Sie, warum diese beiden Versicherungen besonders für Studierende wichtig sind.

Mit einer Hausrat- und einer Haftpflichtversicherung schützen Sie sich vor unerwarteten finanziellen Folgen.

Eine Studentenhaftpflichtversicherung deckt Personen-, Sach- und Vermögensschäden gegenüber Dritten ab. Insbesondere Personenschäden können hohe Kosten verursachen, weshalb der Abschluss einer Haftpflicht empfehlenswert ist. Darüber hinaus kommt die Versicherung für Schäden an der Einrichtung des Vermieters, sogenannte Mietsachschäden, auf.Für Studierende in der Erstausbildung besteht die Möglichkeit, über die Haftpflicht der Eltern weiterhin abgesichert zu sein. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass einige Versicherer ein Höchstalter von 25 Jahren festlegen.Ein berufsbegleitendes oder Zweitstudium erfordert in der Regel eine separate Haftpflicht. Versicherungen bieten hier verschiedene Tarife an, beispielsweise einschließlich der Absicherung von Schlüsselverlust oder der Deckung von Gefälligkeitsschäden.Eine Hausratversicherung schützt hingegen persönliches Eigentum bei Diebstahl, Feuer- und Leitungswasserschäden sowie bei Blitzschlag und Schäden durch Sturm und Hagel. Sie deckt den finanziellen Verlust ab und ermöglicht den Ersatz von gestohlenen oder beschädigten Gegenständen bis zum Neuwert.Über CHECK24 können Sie verschiedene Tarife der Privathaftpflicht sowie der Hausratversicherung unverbindlich vergleichen. Einen leistungsstarken und günstigen Schutz können Sie im Anschluss direkt online abschließen.