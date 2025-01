München, 2.1.2025 | 09:09 | akl

Jeder fünfte Sportunfall ereignet sich beim Skifahren – das zeigt eine Auswertung des GDV. Demnach werden jährlich bei deutschen Versicherern über 8.000 Skiunfälle gemeldet. Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, wie wichtig es ist, sich vor dem Pistenspaß optimal abzusichern. Hier erfahren Sie, wie Sie sich am besten auf Ihren nächsten Skiurlaub vorbereiten können.

Von jährlich 38.000 Sportunfällen ereignen sich etwa 21,9% beim Skifahren (Quelle: GDV).

Jetzt absichern für den Skiurlaub

Der Winterurlaub steht vor der Tür, und viele Skifans können es kaum erwarten, die Skipisten in beliebten Regionen wie Südtirol oder Österreich unsicher zu machen. Doch auf der Piste kann es gefährlich werden: Kurvenverläufe und Geschwindigkeiten können schnell falsch eingeschätzt werden. Ein Kontrollverlust über die eigenen Skier und Kollisionen mit anderen Personen sind oft die Folge. Neben den unmittelbaren Schäden kommen dabei nicht selten Forderungen nach Schmerzensgeld und Behandlungskosten auf.Und genau hier greift die private Haftpflichtversicherung. Sie deckt solche Ansprüche ab und sorgt dafür, dass Sie sich keine Sorgen um unvorhergesehene Kosten machen müssen. Sie bietet umfassenden Schutz gegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden.Seit 2022 ist für das Ski- und Snowboardfahren in Italien der Nachweis einer privaten Haftpflichtversicherung sogar verpflichtend. Vor Ort können Kontrollen stattfinden, daher sollten Wintersportler einen ausgedruckten Nachweis über eine bestehende Privathaftpflichtversicherung mitführen. Können Sie diese nicht vorlegen, riskieren Sie Geldstrafen zwischen 100 und 150 Euro. Außerdem kann Ihnen der Skipass entzogen werden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, sollten Sie die erforderlichen Dokumente rechtzeitig organisieren.Mit einer Privathaftpflichtversicherung sind Sie nicht nur auf der Skipiste, sondern auch im Alltag umfassend abgesichert. Mit dem CHECK24-Vergleich können Sie bequem verschiedene Tarife vergleichen und die für Sie und Ihre Familie optimale Versicherung auswählen. Starten Sie sorgenfrei in Ihren Winterurlaub – mit der Gewissheit, dass Sie im Fall der Fälle gut abgesichert sind.Sie haben Ihre Privathaftpflichtversicherung über CHECK24 abgeschlossen? Dann profitieren Sie von einem besonderen Service: In Ihrem CHECK24-Kundenkonto können Sie ganz einfach einen Versicherungsnachweis in Druckversion bei Ihrer Versicherung anfordern – ideal für den Skiurlaub in Italien. Gehen Sie dazu in Ihrem Kundenkonto zum Versicherungscenter. Dort wählen Sie unter Ihren aktiven Versicherungen den entsprechenden Vertrag aus und beantragen den Nachweis. CHECK24 setzt sich direkt mit Ihrem Versicherer in Verbindung. Ihr Versicherer lässt Ihnen die Bescheinigung dann zukommen.