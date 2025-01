München, 24.1.2025 | 14:06 | npa

Im Juni 2024 veröffentlichte das IGES-Institut im Auftrag der DAK-Gesundheit eine Studie zur zukünftigen Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge. Jetzt wurde ein aktualisierter Bericht vorgestellt, der noch stärkere Kostensteigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) prognostiziert. Kassenpatienten müssen mit jährlichen Mehrkosten im vierstelligen Bereich rechnen.

Die Sozialabgaben könnten bis 2035 auf knapp 50 Prozent steigen.

Vergleich der Krankenkassenbeiträge von 16,3 %, 17,1 % und 20 % für verschiedene Gehaltsgruppen. Werte ohne Arbeitgeberzuschuss. Brutto-

einkommen 16,3 %

(2024) 17,1 %

(2025) 20 %

(2035) 2.000 € 326 € 342 € 400 € 3.000 € 489 € 513 € 600 € 4.000 € 652 € 684 € 800 € 5.000 € 815 € 855 € 1.000 €

Privat Versicherte weniger von Erhöhungen betroffen

Die Studie aus dem vergangenen Jahr ging von einem Anstieg der Krankenkassenbeiträge auf 19,3 Prozent innerhalb der nächsten zehn Jahre aus. Die neue Analyse korrigiert diese Einschätzung: Bis 2035 sollen die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf 20 Prozent steigen.Für ein monatliches Bruttoeinkommen von 3.000 Euro würde dies einen Krankenkassenbeitrag von 600 Euro (ohne Arbeitgeberzuschuss) bedeuten. Im Vergleich zu diesem Jahr würden diebetragen.Das IGES-Institut gibt jedoch unterschiedliche Szenarien vor: Bei einerkönnte der Krankenkassenbeitrag im Jahr 2035 bei 18 Prozent liegen. Im Falle einerwäre hingegen ein Beitrag von 22,6 Prozent denkbar.Auch bei den Beiträgen zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung wird ein deutlicher Anstieg erwartet. Laut der Prognose könnten dieder beitragspflichtigen Einnahmen steigen – ein erheblicher Anstieg gegenüber demDie DAK-Gesundheit appelliert deshalb an die Politik, den drastischen Erhöhungen entgegenzuwirken. Sie fordert etwa ein Sofortprogramm zur, eine Erhöhung des Bundeszuschusses und eine abgewandelte Finanzierung der Krankenhausreform.Auch in der privaten Krankenversicherung werden die Beiträge tendenziell höher, jedoch nicht im gleichen Umfang: Während die Beiträge in der GKV in den letzten 20 Jahren durchschnittlich umgestiegen sind, sind es. Zudem können sich Privatpatienten vor den Mehrkosten schützen, indem sie etwa in einen