Steigende Beitragskosten in der GKV: Studie der DAK gibt Ausblick bis 2035

München, 23.7.2024 | 16:46 | npa

In den letzten Wochen gaben immer mehr Krankenkassen die Erhöhung ihrer Zusatzbeiträge bekannt. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist 2024 bereits von 1,6 auf 1,7 Prozent gestiegen, für 2025 wird die bislang größte Erhöhung vermutet. Nun gibt eine Studie der DAK-Krankenkasse einen Ausblick für die nächsten zehn Jahre

Die Beitragskosten der gesetzlichen Krankenversicherung könnten in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Vergleich der Krankenkassenbeiträge von 16,3 % und 19,3 % für verschiedene Gehaltsgruppen. Werte ohne Arbeitgeberzuschuss. 16,3 % 19,3 % 2.000 € 326 € 386 € 3.000 € 489 € 579 € 4.000 € 652 € 772 € 5.000 € 815 € 965 €

Laut der Studie, die vom Berliner IGES-Institut im Auftrag der DAK durchgeführt wurde, sindzu erwarten. So könnten die Beiträge für die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung auf fast 50 Prozent des Bruttoeinkommens steigen. Allein die Beitragskosten für die gesetzliche Krankenversicherung könnten sich in den nächsten zehn Jahren von aktuellerhöhen. Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000 Euro würde das einen Anstieg von 489 Euro auf 579 Euro bedeuten.Auch für Privatpatienten werden die Krankenversicherungsbeiträge tendenziell teurer, jedoch nicht im gleichen Umfang wie für gesetzlich Versicherte. Betroffene können sich vor den Mehrkosten schützen, indem sie beispielsweise in einen günstigeren Tarif wechseln