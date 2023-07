München, 20.7.2023 | 09:53 | dor

Die Pflege im Heim wird für viele Pflegebedürftige zunehmend unbezahlbar. Eine neue Auswertung zeigt, dass die Eigenbeteiligung in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist. Laut einer Analyse des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Juli 2023 mussten Pflegebedürftige im ersten Jahr im Heim im bundesweiten Durchschnitt 2.548 € pro Monat aus eigener Tasche zahlen. Zum Vergleich waren es am 1. Januar 2023 noch 2.411 € und Anfang 2022 noch 2.133 €.

Die Pflegekosten für die Pflege im Heim steigen rasant an.

Starke Kostensteigerung für Pflegeheime

Im Südwesten sind die Pflegekosten am höchsten

Die Belastungen für Bewohnerinnen und Bewohner mit weniger als zwei Jahren Aufenthalt liegen trotz der Einführung von Entlastungszuschlägen zum Jahresbeginn 2022 weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Löhnen für dringend benötigte Pflegekräfte sowie den steigenden Kosten für Unterkunft, Essen und Trinken. Es ist wichtig zu beachten, dass die Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten eines Heimaufenthalts übernimmt, und die Zuzahlungen nicht nur den Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung umfassen, sondern auch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen.Die Auswertung zeigt, dass ohne die Entlastungszuschläge die durchschnittliche Gesamtzuzahlung für alle Pflegebedürftigen nun bei 2.610 € pro Monat liegen würde. Innerhalb von zwölf Monaten stieg allein der Eigenanteil für die reine Pflege um 281 € auf durchschnittlich 1.245 € pro Monat. Seit 2022 gibt es eine Kostenbremse in Form eines Zuschlags, der mit zunehmender Aufenthaltsdauer ansteigt. Dieser Zuschlag bezieht sich ausschließlich auf den Eigenanteil für die Pflege und nicht auf die sonstigen Kosten. Im ersten Jahr im Heim reduziert der Zuschlag den Eigenanteil um 5 %, im zweiten um 25 %, im dritten um 45 % und ab dem vierten Jahr um 70 %. Trotz des höchsten Zuschlags belaufen sich die durchschnittlichen Zuzahlungen immer noch auf 1.738 € pro Monat.Die Daten wurden aus Vergütungsvereinbarungen zwischen den Pflegekassen und den Heimen in allen Bundesländern ausgewertet und beziehen sich auf Bewohner mit Pflegegraden von zwei bis fünf. Diese Zahlen verdeutlichen die steigenden finanziellen Belastungen für Pflegebedürftige und ihre Familien in Bezug auf die Pflege im Heim. Die Kostensprünge bei den Pflegeheimen sind unter anderem auf die gestiegenen Personalausgaben zurückzuführen. Seit September 2022 müssen alle Einrichtungen ihre Pflegekräfte nach Tarifvertrag oder ähnlichen Regelungen bezahlen, um mit den Pflegekassen abrechnen zu können. Diese Vorgabe wurde von der vorherigen schwarz-roten Regierung eingeführt, sowohl um Pflegekräfte im Beruf zu halten als auch neue Fachkräfte zu gewinnen. Durch die Einhaltung des Tarifvertrags oder ähnlicher Lohnvereinbarungen steigen die Personalkosten für die Pflegeheime, was sich auf die Gesamtkosten der Pflege auswirkt und zu höheren Zuzahlungen seitens der Bewohnerinnen und Bewohner führt.

Jörg Meyers-Middendorf, ein Vertreter des Vorstands beim Ersatzkassenverband, äußerte seine Unterstützung für Maßnahmen, die eine faire Bezahlung des Pflegepersonals gewährleisten. Allerdings betonte er auch, dass es nicht akzeptabel sei, dass die Pflegebedürftigen den Großteil der stetig steigenden Kosten tragen müssten. Er warnt davor, dass sich immer mehr Menschen den Aufenthalt im Pflegeheim aufgrund unbezahlbarer Kosten nicht mehr leisten könnten und sieht darin ein Zeichen dafür, dass etwas grundlegend schiefläuft.



Die Kosten für die Pflege im Heim variieren regional stark. Baden-Württemberg hatte mit durchschnittlich 2.913 € pro Monat die höchsten Kosten für das erste Jahr im Heim, während Sachsen-Anhalt mit 1.994 € die niedrigsten Belastungen aufwies. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung betrugen bundesweit 888 €, Mitte 2022 waren es im Vergleich 814 €. Diese Zahlen verdeutlichen die erheblichen regionalen Unterschiede in den Pflegekosten und den Einfluss auf den Gesamtbetrag, den Pflegebedürftige und ihre Familien tragen müssen.

Bundestag beschließt wegweisende Pflegereform

Der Bundestag hat eine Pflegereform beschlossen, um weiteren Mehrbelastungen entgegenzuwirken. Laut dem Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) werden die Entlastungszuschläge zum 1. Januar 2024 erhöht. Dadurch soll der Eigenanteil für die reine Pflege im ersten Jahr im Heim um 15 % (anstatt bisher 5 %) reduziert werden, im zweiten Jahr um 30 % (anstatt 25 %), im dritten Jahr um 50 % (anstatt 45 %) und ab dem vierten Jahr um 75 % (anstatt 70 %). Diese Maßnahme zielt darauf ab, die finanzielle Belastung für Pflegebedürftige und ihre Familien zu verringern und eine bessere finanzielle Unterstützung für die Pflege im Heim zu gewährleisten.Jörg Meyers-Middendorf äußerte des Weiteren, dass die beschlossene Pflegereform den Trend der steigenden Belastungen für Pflegebedürftige nur kurzfristig mildern dürfte. Er betonte, dass eine nachhaltige Entlastung der Pflegebedürftigen notwendig sei, die nicht allein auf dem Rücken der Beitragszahler lastet. Eine mögliche Lösung dafür wäre, dass die Länder verpflichtet werden, die Investitionskosten in den Pflegeheimen zu übernehmen. Diese Maßnahme würde Pflegebedürftige unmittelbar entlasten und nach den neuen Zahlen vom 1. Juli 2023 durchschnittlich um 477 € pro Monat reduzieren. Dieser Schritt könnte eine langfristige Entlastung für Pflegebedürftige und ihre Familien bedeuten und die finanzielle Belastung der Pflege im Heim gerechter verteilen.