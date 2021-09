München, 3.9.2021 | 10:47 | dmi

Immer mehr Tierliebhaber schützen ihre Liebsten mit einer Tierversicherung. Für Pferde sind unter anderem OP- und Krankenversicherungen erhältlich. Eine wichtige Versicherung für die sanften Riesen und ihre Besitzer ist die Pferdehaftpflicht. Diese schützt vor hohen finanziellen Belastungen infolge von Sach- oder Personenschäden bei Dritten.

Grund zur Freude: Verbesserte Pferdehaftpflicht-Tarife der NV-Versicherungen

Nachhaltige Tarife in Kooperation mit bessergrün

Die Pferdehaftpflicht wird unter anderem von den NV-Versicherungen angeboten – und zwar nun zu verbesserten Konditionen. Als Folge der Überarbeitung seines Haftpflichtschutzes hat das Unternehmen neue Pferdehaftpflicht-Tarife auf den Markt gebracht. Diese beinhalten ein vergrößertes Leistungsspektrum, etwa mit einer Deckungssumme von bis zu 50 Millionen Euro, bei gleichzeitigen Preissenkungen von bis zu 20 Prozent. Mit der Best-Leistungs-Garantie können sich Pferdehalter außerdem über einen umfangreichen Versicherungsschutz freuen.Als Partner von bessergrün setzen die NV-Versicherungen auf Nachhaltigkeit und bieten ihre Tarife zusätzlich in einer umweltfreundlichen Variante an. Bessergrün unterstützt ökologische Projekte und legt alle Versicherungsbeiträge nachhaltig an. Zusätzlich wird pro Abschluss eines bessergrün-Tarifs ein Baum in Deutschland gepflanzt.