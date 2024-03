Auswertung: Die beliebtesten Rollermarken der CHECK24-Kunden

München, 29.2.2024 | 15:22 | whe

Von Aprilia bis Vespa – auf den Rollern welcher Hersteller sind die CHECK24-Kunden am liebsten unterwegs? Das aktuelle Ranking zeigt, welche Marken am häufigsten versichert werden. Die Auswertung hat jedoch auch einen klaren Verlierer.

Piaggio, Peugeot und Kymco: Auf diesen Rollern sind die CHECK24-Kunden am liebsten unterwegs.

Vespa verliert an Beliebtheit – auch bei Frauen und Jüngeren

Die Roller der Marke Piaggio sind unangefochten am beliebtesten unter den Kunden von CHECK24. Mehr als ein Viertel (26,5 Prozent) aller über CHECK24 abgeschlossenen Rollerversicherungen versichern Fahrzeuge der italienischen Marke. Damit belegt Piaggio bereits zum vierten Mal in Folge den ersten Platz im Gesamtranking der beliebtesten Rollermarken . Auf Rang zwei folgen Roller von Peugeot – ebenfalls zum vierten Mal in Folge (zehn Prozent).Zum ersten Mal einen Platz einbüßen muss hingegen die Vespa. Mit 5,3 Prozent aller abgeschlossenen Versicherungen landet der italienische Kultroller lediglich auf dem vierten Platz. Platz drei belegt Kymco (6,4 Prozent). Der Hersteller aus Taiwan setzt damit den Trend der vergangenen Jahre fort, in denen er jeweils einen Platz im Gesamtranking aufsteigen konnte.Die restlichen Plätze belegen die folgenden Marken: Simson (Platz fünf; 5,2 Prozent), Aprilia (Platz sechs; 4,5 Prozent), Honda (Platz sieben; 3,1 Prozent), Yamaha (Platz acht; 2,8 Prozent), Nova Motors (Platz neun; 2,5 Prozent) und Keeway (Platz zehn; 2,2 Prozent).Nicht nur im Gesamtranking muss die Vespa an Beliebtheit einbüßen. Auch bei den jüngeren Rollerfahrern unter 30 sowie den 30- bis 55-Jährigen verliert die Marke jeweils einen Platz. Bei den unter 30-Jährigen konnte dafür Aprilia einen Platz gutmachen (Platz vier; 4,2 Prozent), bei den 30- bis 55-Jährigen steigt Kymco einen Rang auf (Platz drei; 6,2 Prozent).Auch bei den weiblichen Fahrerinnen verliert die bekannte Vespa an Popularität. Schlossen 2022 noch 9,6 Prozent aller Frauen eine Versicherung für ihre Vespa ab, sind es 2023 nur noch 7,8 Prozent.Was die Regionen angeht, bleibt der Osten Deutschlands der Traditionsmarke Simson treu. Ein Viertel der Rollerfahrer in den neuen Bundesländern versicherten 2023 einen Roller dieser Marke (24,8 Prozent). Simson belegt damit Rang eins in Ostdeutschland – mit großem Abstand zu Platz zwei (Piaggio, 9,4 Prozent). In den westdeutschen Bundesländern schafft es Simson hingegen nicht einmal unter die Top Five.