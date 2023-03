CHECK24-Auswertung: Die beliebtesten Rollermarken 2022

München, 14.3.2023 | 10:35 | whe

CHECK24 hat erneut die beliebtesten Rollermarken seiner Kunden ausgewertet. Wie in den vergangenen Jahren waren auch 2022 besonders europäische Marken wie Piaggio, Peugeot und Vespa besonders beliebt. Doch asiatische Marken sind auf dem Vormarsch.

Welche Rollermarken sind bei den CHECK24-Kunden am beliebtesten?

E-Roller besonders in Großstädten beliebt

Bei den CHECK24-Kunden ist der italienische Hersteller Piaggio die beliebteste Rollermarke. Mehr als 22 Prozent aller Kunden fahren einen Roller dieser Marke. Auf Platz zwei folgt die französische Marke Peugeot mit knapp zehn Prozent. Den dritten Platz belegt die Vespa mit 6,7 Prozent. Damit verteidigen die drei beliebtesten Marken ihre Plätze der Vorjahre.Den vierten Rang belegt diesmal Kymco, ein Hersteller aus Taiwan, mit 5,7 Prozent. Die ostdeutsche Traditionsmarke Simson büßt damit einen Platz ein und landet mit 4,7 Prozent aller Vertragsabschlüsse auf Rang fünf. Auf dem sechsten Platz landet Aprilia mit 4,4 Prozent.Die weiteren Platzierungen gehen an Honda (Platz sieben, 2,9 Prozent), Yamaha (Rang acht, 2,9 Prozent), Nova Motors (Rang neun, 2,8 Prozent) sowie Keeway (Rang zehn, 2,1 Prozent).In der Auswertung gibt es auch Detailanalysen– unter anderem zu den Unterschieden in der Beliebtheit von Rollermarken zwischen Männern und Frauen, unterschiedlichen Regionen und Städten sowie verschiedenen Altersgruppen. Über alle Kategorien hinweg landet Piaggio auf dem ersten Rang – mit Ausnahme der neuen Bundesländer. Hier kann die Marke Simson – wie auch in den vergangenen Jahren – ihren ersten Platz verteidigen.In den deutschen Großstädten sind Marken, die ausschließlich auf elektrisch betriebene Roller setzen, besonders beliebt. So schaffen es die Marken Unu und Niu in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main unter die Top Fünf.Für die Auswertung wurden alle in den letzten zwei Jahren über CHECK24 abgeschlossenen Versicherungen für Roller herangezogen.