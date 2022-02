München, 18.2.2022 | 10:20 | dmi

Zum Liebe-Dein-Haustier-Tag am 20. Februar unterstützt CHECK24 den Deutschen Tierschutzbund bei jedem Abschluss einer Hundehaftpflicht-, Hundekranken- oder Katzenkrankenversicherung über die CHECK24 App mit 15 Euro.

Mit der Absicherung Ihres Haustiers den Deutschen Tierschutzbund unterstützen und weiteren Vierbeinern helfen.

CHECK24-Aktion mit dem Deutschen Tierschutzbund

In Deutschland leben rund 35 Millionen Haustiere, darunter 15,7 Millionen Katzen sowie 10,7 Millionen Hunde. Eine Million weitere Haustiere sind alleine im ersten Jahr der Corona-Pandemie hinzugekommen.Nicht alle Haustiere werden allerdings optimal mit Futter oder Streicheleinheiten versorgt. Zudem wird mit dem weiteren Abschwächen der Pandemie auch mit einer erhöhten Abgabe der Tiere gerechnet. Dieser Trend zeichnete sich bereits vergangenen Sommer in den Tierheimen ab.Um Tieren zu helfen, hat CHECK24 vom 20.-28. Februar 2022 (Start: 9:00 Uhr) eine Aktion mit dem Deutschen Tierschutzbund ins Leben gerufen. Somit können Kund*innen ihre Katze oder ihren Hund über die CHECK24 App gegen hohe Kosten im Krankheits- oder Schadensfall versichern. Das Versicherungsportal unterstützt den Dachverband der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland daraufhin mit 15 Euro pro abgeschlossenem Vertrag. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich täglich für den Schutz von Tieren ein und kämpft für das Ende des Tierleids in Deutschland, Europa und weltweit.Bei CHECK24 können Sie aus über 180 Tarifen für Hundehaftpflicht- Hundekranken- sowie Katzenkrankenversicherungen auswählen und Ihren Vierbeiner rundum schützen.