München, 29.8.2022 | 09:55 | dmi

Die Sommermonate laden verstärkt zum Verreisen ein. Für Hundebesitzer stellt sich dabei die Frage, ob man mit oder ohne seinen Vierbeiner in den Urlaub fährt. Mit passenden Vorkehrungen sowie der richtigen Absicherung können Besitzer eine entspannte Auszeit mit ihrem Hund genießen.

Im In- sowie im Ausland gibt es beim Reisen mit Vierbeiner manche Regelungen sowie Empfehlungen zu beachten. Für eine Einreise in EU-Länder sind dabei ein EU-Heimtierausweis, ein Mikrochip sowie eine Tollwutimpfung, die vor mindestens 21 Tagen durchgeführt wurde, verpflichtend.Der EU-Heimtierausweis dient dabei dem Nachweis der Identität des Hundes. Zugleich ist er eine Impfbescheinigung und kann nur von Tierärzt*innen ausgestellt werden. Im Ausweis werden notwendige Angaben zum Hundehalter, Mikrochip und zu bestehenden Impfungen gespeichert. Die obligatorische Tollwutimpfung sowie die Bandwurmbehandlung, die von einigen europäischen Ländern ein bis fünf Tage vor einem Reiseantritt verlangt wird, ist hier dokumentiert. Neben der Impfung gegen Tollwut muss in manchen Ländern zudem ein Tollwut-Antikörpertest für die Ein- oder Durchreise vorgelegt werden.Wie in den einzelnen Bundesländern gibt es von Land zu Land verschiedene Regelungen zur Leinen- und Maulkorbpflicht an öffentlichen Plätzen und Stränden. Es lohnt sich daher, im Vorfeld spezielle Hundestrände rauszusuchen.Mit einer Hundehaftpflichtversicherung können Sie sich außerdem vor hohen Schadensersatzkosten absichern, falls Ihr Hund Dritten Personen- oder Sachschäden zufügt. Über die CHECK24 App erhalten Sie vom 29.08. bis zum 01.09.2022 40 € Cashback beim Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung. Während Auslandsaufenthalten mit Hund innerhalb Europas sowie weltweit sind Sie damit rundum geschützt und können Ihrem Urlaub gelassen entgegenblicken.