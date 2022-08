Heizölpreise Wie eine Heizöl Sammelbestellung Kosten senken kann

Der Tank ist fast leer und die nächste Heizölbestellung steht an? Vielen Verbrauchern graut es aufgrund der extrem gestiegenen Heizölpreisen davor. Der Heizölpreis erreichte einen neuen Rekordwert. Im Juli 2022 wurden für 2.000 Liter Heizöl 2.970 Euro fällig. Im Vorjahresmonat kostete die gleiche Menge noch 1.392 Euro – ein Plus von 110,85 Prozent. Es gibt für Verbraucher eine Möglichkeit, dennoch etwas bei der Heizöl Bestellung zu sparen. Mit einem Heizölvergleich können die Angebote der unterschiedlichen Lieferanten verglichen und das günstigste herausgefiltert werden. Wer noch mehr sparen möchte, für den ist eine Heizöl Sammelbestellung sinnvoll. Schließen Sie sich mit Ihren Nachbarn für die Bestellung zusammen muss der Tankwart nur eine Anfahrt tätigen und der Heizölpreis sinkt in der Regel bei einer größeren Abnahmemenge. Wichtig ist Flexibilität bei den Teilnehmern um ein Lieferdatum zu finden.