Heizölpreise Ukraine-Krieg lässt Heizölpreise weiter steigen

Der Preisanstieg von Heizöl findet kein Ende. Durch den aktuellen Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung von Russland, sind die Heizölpreise auf einem neuen Allzeithoch. Bereits am Freitag trauten viele Verbraucher*innen ihren Augen nicht. Neben Heizöl ist auch Benzin, Erdgas und Strom so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr.