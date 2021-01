Heizölpreise Heizölpreise steigen im neuen Jahr weiter

Die Öl- und Heizölpreise sind mit Auftrieb ins neue Jahr gestartet. In der DACH-Region steigen die Heizölpreise am Montag im Durchschnitt um 0,5 Cent beziehungsweise Rappen je Liter Heizöl. Die Nachfrage nach Heizöl im neuen Jahr ist bei den Verbrauchern in Deutschland sehr gering. Die meisten Heizölkunden haben bereits 2020 zugeschlagen und ihre Tanks mit dem zeitweise sehr günstigen Heizöl gefüllt. Bereits im Dezember wurde von vielen Händlern dann bereits die CO2-Steuer und die angehobene Mehrwertsteuer eingepreist, da ein Liefertermin im alten Jahr nicht mehr möglich war. Seit dem ersten Januar ist die CO2-Abgabe nun in Kraft getreten. Pro Liter Heizöl ergibt sich ein Aufschlag von rund neun Cent.