Heizölpreise Heizölpreise setzen Abwärtstrend fort

Die Heizölpreise setzten ihren Abwärtstrend fort und starten mit leichten Abschlägen in den Handelstag. Die Versorgungslage bleibt allerdings angespannt.



Momentan stehen die Oktober-Kontrakte der Ölsorte "Brent" bei 95,60 US-Dollar pro Barrel, ein Fass WTI kostet derzeit 89,60 Dollar. Die Heizölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Es ist ein Minus von einem halben bis einem Cent pro Liter Heizöl zu erwarten. Die Versorgungslage ist aufgrund von Niedrigwasser und hoher Inlandsnachfrage nach wie vor schwierig. Mit größeren Preisreduzierungen ist bei Heizöl deswegen in nächsten Zeit eher weniger zu rechnen. Verbraucher sollten rechtzeitig eine Heizölbestellung aufgeben, die Lieferzeiten steigen weiter. Wer dennoch sparen möchte, der sollte einen Heizölvergleich durchführen oder mit den Nachbarn eine Heizöl Sammelbestellung aufgeben. So kann die Rechnung zumindest etwas reduziert werden.