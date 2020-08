Heizölpreise Heizölpreise weiterhin niedrig, Ölpreise brechen aus

09.06.2020 | Heizölpreise

Heizölpreise fast auf Zehn-Jahres-Tief

Die Heizölpreise sind so günstig wie lange nicht mehr. Der Heizbedarf ist das dritte Mal in Folge gesunken. Heizölkunden zahlten in den aktuellen Heizperiode 17 Prozent weniger fürs Heizen als im Vorjahr.