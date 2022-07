Heizölpreise Der Heizölpreis zieht an

Der Abwärtstrend der Heizölpreise scheint beendet. Sie folgen den angezogenen Ölpreisen und ziehen am heutigen Tag ebenfalls deutlich an.

Im Juni 2022 wurden für 2.000 Liter Heizöl 2.935 Euro fällig. Im Vorjahresmonat kostete die gleiche Menge noch 1.382 Euro – ein Plus von 112 Prozent. Momentan stehen die September-Kontrakte der Ölsorte "Brent" bei 106,70 US-Dollar pro Barrel, ein WTI kostet derzeit 98,10 Dollar. Voraussichtlich werden die Heizölpreise heute deutlich anziehen. Es ist ein Plus von bis zu drei Cent pro Liter Heizöl zu erwarten. Die Abwärtsentwicklung der letzten Tage scheint somit beendet. Die erneute Drosselung der russischen Gaslieferungen führte am gestrigen Tag zu einem Nachfrageanstieg. Der Bedarf ist hoch und lässt nicht viel Platz für Reduktionen des Heizölpreises . Wer dennoch bei der Heizöllieferung sparen möchte oder muss, der sollte einen Heizölvergleich durchführen um sich das günstigste Angebot zu sichern. Auch eine Heizöl Sammelbestellung kann die Heizöl Rechnung weiter reduzieren.