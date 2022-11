München, 10.11.2022 | 13:46 | dmi

Das Jahr 2021 war durch das Tief “Bernd” von einer großen Flutkatastrophe geprägt. Diese hat weitreichende Schäden angerichtet und unzählige Häuser inklusive Hausrat vollständig zerstört. Inwieweit dies einen Einfluss auf die Höhe der Versicherungsleistungen hatte, zeigt eine Auswertung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) über die häufigsten und teuersten Schäden des Jahres 2021.

Das Tief "Bernd” hat im Juli 2021 ein verheerendes Ausmaß an Schäden verursacht.

Hausrat gegen Elementarschäden absichern

Die finanziellen Herausforderungen des letzten Jahres machen sich insbesondere in der Höhe der Gesamtversicherungsleistungen bemerkbar. Die im Rahmen von Schäden durch Feuer, Sturm und Hagel, Leitungswasser, Einbruch, Glasschäden und Elementargefahren gezahlten Versicherungsleistungen belaufen sich dabei auf einen Betrag von 1,95 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtsumme fast um das Doppelte gestiegen. Der Auslöser für diese starke Zunahme liegt maßgeblich in der durch Starkregen ausgelösten Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Deutschlands. Besonders betroffen waren darunter das Ahrtal in Rheinland-Pfalz sowie der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen.Damit einhergehend sind die Leistungen im Rahmen von "Elementarschäden" im Vergleich zum Vorjahr um das 28-fache, von 30 auf 860 Millionen Euro gestiegen. Die teuerste Schadensursache im Jahr 2021 liegt dadurch nicht mehr bei den Gefahren "Einbruchdiebstahl" und "Feuer". Dennoch nimmt “Feuer” wie bereits im vorangegangenen Jahr mit 350 Millionen Euro an Versicherungsleistungen weiterhin eine beträchtliche Summe ein.Bei den häufigsten Schadensursachen bleibt der Einbruchdiebstahl, wie auch in den letzten Jahren, an erster Stelle. Mit insgesamt 220.000 Schadensfällen ist die Tendenz im Vergleich zu den Jahren 2019 und 2020 allerdings fallend. An zweiter Stelle der häufigsten Ursachen steht das Risiko “Leitungswasser”. Mit 170.000 Fällen ist die Schadenzahl im Vergleich zum Vorjahr um 6,25 Prozent gestiegen. Diese Zunahme zeigt sich unter anderem auch in der Summe der Versicherungsleistungen, die im Jahr 2021 bei 310 Millionen Euro liegt und somit bezogen auf das Vorjahr 30 Millionen Euro höher ist.Eine Hausratversicherung deckt hohe Kosten im Fall von Brand- und Leitungswasserschäden sowie Einbruchdiebstahl ab. Mit dem CHECK24 Vergleichsrechner können Sie über 300 Tarife der Hausratversicherung miteinander vergleichen und eine passende Absicherung finden. Für einen zusätzlichen Schutz bei Elementarschäden lohnt sich der Abschluss einer Elementarversicherung. Wählen Sie hierfür den Filter “Elementarschäden” im Versicherungsvergleich aus und schützen Sie sich damit vor den finanziellen Folgen von Schäden durch beispielsweise Hochwasser oder Erdbeben.