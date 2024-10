München, 9.10.2024 | 11:04 | akl

Fettbrände in der Küche gehören zu den häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände. Auch defekte Küchengeräte stellen ein Brandrisiko dar. Vorbeugende Maßnahmen und das Wissen um das richtige Verhalten im Brandfall sind daher entscheidend für den Schutz Ihres Hab und Guts. Sollte es dennoch zum Ernstfall kommen, schützt eine Hausratversicherung vor hohen Kosten.

Die richtigen Vorsichtsmaßnahmen können dazu beitragen, Küchenbrände zu verhindern.

Versicherungsschutz bei Küchenbränden

Es gibt verschiedene Ursachen für Küchenbrände, die alle ernsthafte Risiken bergen. Ein winziger Funke oder überhitztes Öl können innerhalb von Sekunden ein verheerendes Feuer auslösen, das ganze Wohnungen in Flammen aufgehen lässt. Tatsächlich beginnt laut dem Institut für Schadenverhütung und Schadensforschung (IFS) jeder fünfte gravierende Wohnungsbrand auf dem Küchenherd. Besonders gefährlich sind Fettbrände. Sie entstehen, wenn heißes Fett oder Öl überhitzt und sich entzündet. Solche Brände breiten sich schnell aus und sind schwer zu kontrollieren, wenn sie einmal entfacht sind. Außerdem können überhitzte Küchengeräte wie defekte Toaster oder Herdplatten sowie beschädigte Kabel und Steckdosen zu einem Elektrobrand führen.Der größte Fehler bei einem Fettbrand ist der Versuch, das Feuer mit Wasser zu löschen. Wasser darf niemals bei einem Fettbrand verwendet werden, da es eine Fettexplosion verursachen kann. Stattdessen sollten Sie das Kochfeld sofort ausschalten und bei kleineren Bränden einen Deckel auf den Topf setzen, um die Flammen zu ersticken. Falls das nicht mehr möglich ist, verwenden Sie einen Pulverlöscher oder einen speziellen Fettbrandlöscher.Bei einem Elektrobrand ist es wichtig, sofort die Sicherung auszuschalten, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren. Trennen Sie dann das betroffene Gerät vom Stromnetz und löschen Sie es mit einem CO2- oder Pulverlöscher. Denken Sie daran: Wasser ist hier ebenfalls tabu, da es zu einem gefährlichen Stromschlag führen kann!Im Brandfall ist schnelles Handeln entscheidend, doch der größte Schutz beginnt mit der Prävention. Sie können das Risiko eines Brandes deutlich verringern, indem Sie Ihre Küchengeräte regelmäßig warten und überprüfen. Halten Sie die Küche stets sauber, um die Ansammlung leicht entzündlicher Fette zu vermeiden und achten Sie auf umsichtiges Verhalten beim Kochen. Die Installation von Rauchmeldern und das Bereithalten von Feuerlöschern erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Zudem ist es wichtig, die Fluchtwege in Ihrem Gebäude zu kennen, um im Notfall schnell und sicher handeln zu können.Brandfall können die eigene Küche und andere wertvolle Gegenstände erhebliche Schäden erleiden, was zu hohen Kosten für die Reinigung, Renovierung und den Ersatz von Küchenausstattung führen kann. Eine Hausratversicherung bietet Ihnen jedoch finanziellen Schutz, indem sie die Kosten für Brand- oder Rauchschäden an Ihrem Mobiliar und Ihren persönlichen Gegenständen übernimmt.