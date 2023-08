München, 1.8.2023 | 10:22 | dmi

Im Jahr 2022 konnte ein deutlicher Rückgang von Blitz- und Überspannungsschäden und damit verbundenen Entschädigungsleistungen bei Hausrat- und Wohngebäudeversicherern verzeichnet werden. Der Schadendurchschnitt ist allerdings gestiegen.

Blitzeinschläge können zu Überspannungsschäden an angeschlossenen elektronischen Geräten führen.

Absicherung gegen Blitzschäden

Laut einer aktuellen Blitzbilanz des Gesamtverbandes der Versicherer war die Schadensumme von 2021 auf 2022 um 40 Millionen Euro rückläufig. Ein Anstieg ist allerdings beim Schadendurchschnitt zu beobachten. Lag dieser 2021 noch bei 990 Euro, beträgt er nun 1.070 Euro pro Schadensfall. Weiterhin entstehen laut des Blitz-Informationsdienstes von Siemens die meisten Wolke-Erde-Blitze im Juni. Im Jahr 2022 belief sich die Zahl auf rund 64.000 Blitze dieser Art.Grund für die Zunahme der Schadenentwicklung ist der höhere Anteil von Technik in Gebäuden und Haushalten. Hierzu zählen etwa Telefon- und Heizungsanlagen sowie Computer, Fernseher und weitere Elektrogeräte. Ein Blitzeinschlag im Gebäude kann durch den kurzzeitig zu hoch fließenden Strom Schäden an Elektrogeräten verursachen. Sofern kein Überspannungsschutz im Haus vorhanden ist, kann das Ziehen des Steckers von angeschlossenen Geräten bei Gewittern sinnvoll sein, um mögliche Schäden zu vermeiden.Bei Blitzeinschlägen kommt die Wohngebäudeversicherung für Schäden beispielsweise am Dach auf. Die Hausratversicherung übernimmt die Kosten für Schäden an beweglichem Eigentum, wie Computern und weiteren technischen Geräten. Über CHECK24 finden Sie unverbindlich eine Vielzahl an Tarifen der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung und können einen passenden Schutz für Ihren Bedarf abschließen.