Gaspreise Trotz gesunkener Gaspreise: Verbraucher*innen sparen weiterhin

Billy Scheufler, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Auch heute sparen noch 93 Prozent der Befragten Energie. 22 Prozent gaben sogar an noch mehr zu sparen als am Anfang der Krise 2022. Nur 28 Prozent der Verbraucher*innen haben den Energieverbrauch nicht verändert."Obwohl die Preise für Energie aktuell wieder auf einem niedrigen Niveau sind, spart der Großteil der Deutschen weiterhin beim Energieverbrauch. Das zeigt, wie bewusst sich Verbraucher*innen seit der Krise geworden sind, dass sich Energiesparen wirklich lohnt. Zusätzlich können insbesondere Verbraucher*innen in der Grundversorgung bei einem Anbieterwechsel von den günstigen Preisen der alternativen Anbieter profitieren. Wer einen Tarif mit Preisgarantie abschließt, sichert sich die aktuell niedrigen Preise der Alternativanbieter für ein ganzes Jahr."Die Gaspreise , insbesondere die der alternativen Anbieter, sind deutlich gesunken. Bei einem Gasverbrauch von 20.000 kWh im Jahr zahlen Verbraucher*innen im Juni 2024 durchschnittlich 1.842 Euro. Das entspricht neun Cent pro Kilowattstunde. In der Grundversorgung kostet dieselbe Menge Gas aktuell im Schnitt 2.855 Euro. Das entspricht einem Kilowattstundenpreis von 14 Cent. Die Preise in der Grundversorgung liegen noch deutlich über Vorkrisenniveau.Durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zu Alternativanbietern sparen Verbraucher*innen im Juni 2024 im Schnitt 35 Prozent, das entspricht 1.013 Euro.