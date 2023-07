Gaspreis Rekordniedrige Gaspreise bei alternativen Versorgern: Das Sparpotenzial erreicht Höchststand

"Gas war für Verbraucherinnen im vergangenen Jahr extrem teuer. Nun sind allerdings die Großhandelspreise seit einigen Wochen auf niedrigem Niveau, und besonders alternative Anbieter geben dies an ihre Kundinnen weiter. Grundversorger hingegen haben mit Abstand die höchsten Preise am Markt. Verbraucher*innen, die sich noch in der Grundversorgung befinden, sollten jetzt aktiv werden und wechseln. Aktuell können sie bis zu 1.700 Euro an Gaskosten sparen. Es lohnt sich in jedem Fall, Preise zu vergleichen."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Die Gaspreise für Verbraucherinnen haben sich bei alternativen Versorgern spürbar verringert, nachdem sie im vergangenen Jahr Rekordhöhen erreicht hatten. Während die Preise bei Grundversorgern nicht in gleichem Maße gesunken sind, besteht für Verbraucherinnen nun ein außergewöhnlich hohes Sparpotenzial. Dies geht aus aktuellen Untersuchungen hervor.Besonders attraktiv ist derzeit Thüringen, wo Verbraucherinnen durch einen Wechsel zu alternativen Anbietern im Durchschnitt beeindruckende 1.789 Euro einsparen können, was fast 50 Prozent der Gaskosten entspricht. In Bremen fällt das Sparpotenzial im Vergleich dazu zwar geringer aus, dennoch können Verbraucherinnen immerhin 300 Euro sparen, wenn sie von der Grundversorgung zu alternativen Anbietern wechseln.Der Vergleich der Gaspreise und ein Wechsel zu alternativen Anbietern können somit erhebliche finanzielle Vorteile für Verbraucherinnen bringen. Durch die niedrigen Großhandelspreise haben alternative Versorger die Möglichkeit, attraktive Tarife anzubieten, von denen Verbraucherinnen profitieren können. CHECK24 empfiehlt allen Verbraucher*innen, ihre aktuellen Gaspreise zu überprüfen und einen Wechsel in Erwägung zu ziehen, um das maximal mögliche Sparpotenzial zu nutzen.