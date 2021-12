Ökogas: Zu wenig Biogas in Deutschland

Klimabewusste Kunden, die extra einen Ökogas -Tarif mit Biogasanteil gewählt haben, werden nun vorerst wieder zu 90 Prozent mit konventionellem Erdgas beliefert. Entstanden sind die Lieferengpässe bei Biogas aufgrund einer neuen EU-Richtlinie, die das Biogasangebot erweitern soll. Um die Richtlinie im deutschen Recht umzusetzen, hat die Bundesregierung im Oktober eine neue Minderungsquote für Treibhausgasemissionen festgelegt. Demnach sind alle Kraftstoffanbieter dazu verpflichtet, auch Biomethan anzubieten. Da der Treibstoffsektor immer mehr Biogas nutzt, bleibt für die Gasversorger weniger übrig. Die Nachfrage nach Biogas in der Treibstoffbranche ist seit 2016 um das Dreifache gestiegen. Die Ökogasanbieter wenden unterschiedliche Strategien an, um mit der Marktsituation umzugehen. Die einen reduzieren den Biogasanteil ihrer Tarife, die anderen lassen den Anteil bei 100 Prozent, können diese dann aber nur einem kleinen Kundenkreis anbieten. Dennoch soll Heizen mit Biogas nur eine Übergangslösung sein. Der richtige Schritt in Richtung Klimaschutz ist laut Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW nicht die Wahl eines Biogastarifs, sondern der Austausch der Gasheizung gegen eine klimafreundlichere Heizung.