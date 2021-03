Nord Stream 2 Deutsche Umwelthilfe reicht Klage ein

Mit der Klage will die Deutsche Umwelthilfe Einsicht in den Anerkennungsbescheid der Stiftung erlangen. Diesen Bescheid will die Landesregierung nicht freiwillig herausgeben. Die DUH stellt mit der Klage auch den Umweltnutzen der Pipeline infrage. Hauptzweck der Stiftung soll laut Landesregierung der Klima-und Umweltschutz sein, da Gas als Brückentechnologie zur Energiewende angesehen wird. Die Stiftung soll den Weiterbau von Nord Stream 2 mit 60 Millionen Euro unterstützen. Die DUH zweifelt den Umweltnutzen der Stiftung an und sieht wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Laut DUH ist dies nicht mit deutschem Stiftungsrecht vereinbar. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern sieht sich bisher unbeeindruckt und hält weiter am Pipeline-Projekt fest. Die Hansestadt Rostock hat vor Kurzem einen Pachtvertrag mit einem Unternehmen geschlossen, das am Weiterbau von Nord Stream 2 beteiligt ist. Das beteiligte Unternehmen hat auch einen Vertrag mit der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ unterzeichnet.