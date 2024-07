Gasanbieter Große Auswahl bei Gasanbietern: Einsparungen von über 1.000 Euro möglich

Billy Scheufler, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Bei Gasanbietern liegt die Auswahl bei durchschnittlich 69 Anbietern. Im brandenburgischen Stolzenhain können Verbraucher*innen deutschlandweit aus den meisten Gasanbietern wählen (97 Anbieter). Auch in Leetza in Sachsen-Anhalt ist die Auswahl mit 94 Anbietern besonders groß.Durch die große Auswahl an Gasanbietern können Familien viel Geld sparen. Ein Wechsel aus der Gasgrundversorgung zu einem alternativen Anbieter lohnt sich: In der Grundversorgung zahlt eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 kWh durchschnittlich 2.855 Euro. Bei alternativen Anbietern werden im Schnitt nur 1.842 Euro für dieselbe Gasmenge fällig. Somit spart eine vierköpfige Familie im Schnitt 1.013 Euro bzw. 35 Prozent jährlich durch den Wechsel." Verbraucher*innen sollten die große Anzahl an Energieversorgern nutzen und Angebote vergleichen. So finden Kund*innen den besten Energievertrag für ihren Wohnort. Durch den Wechsel spart eine Familie jährlich über 800 Euro bei Strom und sogar über 1.000 Euro bei Gas."