Gaspreise Gasversorgung in Europa trotz höherem Verbrauch stabil - Preisanstieg unwahrscheinlich

Aktuell sind die Gasspeicher in Europa zu 62 Prozent gefüllt, in Deutschland sogar zu 67 Prozent, was eine komfortable Versorgungslage gewährleistet und die Gaspreise voraussichtlich stabil hält. Die erhöhte Entnahme resultiert vor allem aus der Kältewelle und dem seit Jahresbeginn gestoppten Gastransit aus Russland über die Ukraine. Selbst bei anhaltend kaltem Wetter sei die Gasversorgung weiterhin gesichert. Ein niedrigerer als prognostizierter Speicherstand könnte jedoch im März erreicht werden, was die Notwendigkeit einer intensiven Wiederbefüllung im Sommer unterstreicht.